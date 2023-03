Odată cu implementarea sistemului de e-Ticketing și a utilizării aproape integrale a autobuzelor electrice, numărul de călători a crescut semnificativ în municipiul Suceava, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. El a arătat că tendința a început încă de la finalul anului trecut, dar creșterea a fost semnificativă începând cu luna ianuarie a acestui an. De asemenea, călătorii au trecut de la biletele luate de la taxatoare sau șoferi la abonamente, portofel electronic și titluri de călătorie achiziționate și activate în aplicația mobilă SuceavaPass.

”În ceea ce privește încasările, în primele două luni ale acestui an, au fost încasări totale de 4.088.395 lei, înregistrând o creștere de 29% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv ianuarie și februarie 2022. S-au înregistrat creșteri și în ceea ce privește achiziționarea abonamentelor, 9.119 eliberate anul acesta în ianuarie și februarie, spre deosebire de 6.051 în aceleași luni ale anului 2022, o creștere de 34%. De asemenea, a crescut și numărul abonamentelor cu reducere, respective cele eliberate pentru elevi (cu 52%, de la 5.540 în ianuarie și februarie 2022, la 11.572 în 2023), studenți (cu 32%, de la 241 în ianuarie și februarie 2022, la 356 în 2023) și pensionari (cu 39%, de la 3988 în ianuarie și februarie 2022, la 6516 în 2023)”, a explicat Harșovschi. El a menționat că în primele două luni ale acestui an s-au înregistrat 2.553.259 de călătorii cu transportul public în comun.

Viceprimarul a subliniat că prețul abonamentelor în municipiul Suceava este mult mai mic decat în alte orașe din țară și că tot mai mulți suceveni folosesc facilitatea de a-și prelungi online abonamentele sau de a achiziționa abonamente exclusiv electronice (fără card de transport), din aplicația mobilă. ”Titlurile achiziționate și activate din aplicația mobilă au avantajul că nu este necesară validarea la validatoarele din mijloacele de transport. Aplicația mobilă Suceava Pass are 6.711 utilizatori iar numărul lor este în creștere. Au fost eliberate 69.323 de carduri de transport. Recomandăm folosirea aplicației de către cei care au telefoane ce permit descărcarea aplicației (Android și iOS) și a cardurilor nominale, deoarece acestea prezintă o serie de avantaje, cum ar fi abonamentele la preț mai mic, recuperarea banilor din portofelul electronic sau reactivarea titlurilor de călătorie active în cazul pierderii cardului etc”, a mai completat Lucian Harșovschi.