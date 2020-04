Grupul de Comunicare Strategică a transmis în această seară că numărul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 146. În această seară au fost raportate încă şase decese ale unor persoane la care s-au confirmat că au fost infectate cu noul coronavirus, cei mai mulţi fiind din judeţul Hunedoara.

Informarea transmisă de Grupul Comunicare Strategică:

Deces 141

Bărbat, 51 ani din jud. Hunedoara.

Persoană cu ciroză hepatică, se internează în data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Hunedoara- Secția Boli Infecțioase, după care e transferată în secția ATI.

Data recoltare: 31.03.2020.

Data deces: 31.03.2020.

Data confirmare: 03.04.2020.

Deces 142

Bărbat, 78 ani din jud. Hunedoara

Persoană cu cancer bronhopulmonar, se internează în data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Hunedoara- Secția Boli Infecțioase.

Data recoltare: 31.03.2020.

Data deces: 31.03.2020.

Data confirmare: 02.04.2020.

Deces 143

Femeie, 79 ani din jud. Hunedoara.

Persoană cu cancer gastric și mamar, se internează în data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Hunedoara- Secția Boli Infecțioase.

Data recoltare: 31.03.2020.

Data deces: 31.03.2020.

Data confirmare: 02.04.2020.

Deces 144

Bărbat, 53 ani din București.

Se internează în data de 24.03.2020 la INBI Matei Balș.

Data deces: 04.04.2020.

Data confirmare: 24.03.2020.

Deces 145

Bărbat, 84 ani din jud. Suceava.

Data internării:27.03.2020.

Data recoltarii:27.03.2020.

Data confirmării:02.04.2020.

Data deces:03.04.2020.

Contact cu fiica – caz confirmat Covid 19.

Deces 146

Bărbat, 61 ani din jud. Suceava.

Data internării:13.03.2020.

Data recoltării: 27.03.2020.

Data confirmarii: 03.04.2020.

Data deces: 31.03.2020.

Comorbiditati: boala Parkinson.