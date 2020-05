Situația la Căminul de bătrâni din Rădăuți devine îngrijorătoare. Numărul bolnavilor este în creștere. Astfel din cei 30 de beneficiari, 16 sunt infectați cu noul coronavirus, iar din cei 26 de angajați, patru sunt pozitivi. Toți au fost internați la Spitalul Municipal Rădăuți. Angajații sunt asimptomatici, dar unii dintre bătrîni au forme medii de boală.

, 2.0 out of 10 based on 1 rating