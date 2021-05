În cursul zilei de astăzi, conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 68 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 29 au câte un caz în evoluție, 14 au sub cinci cazuri în evoluție, 2 au sub zece cazuri în evoluție iar una singură 1 are peste zece cazuri în evoluție.

Tot astăzi, în județul Suceava sunt 108 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.