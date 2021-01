În județul Suceava au fost înregistrate 83 de cazuri noi de coronavirus, cu 63 în minus față de statistica precedentă, din 559 de teste. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 18.181, iar conform Instituției Prefectului 15.738 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sunt 1.465 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 5 în plus comparativ cu raportarea anterioară. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus s-a mărit de la 4 la 5, dintr-un total de 114. Zece localități au câte un caz în evoluție, 38 sub cinci, 31 sub 10, iar 30 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată este, în continuare, de 1,87 la mia de locuitori.

Nr. crt. UAT Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare) 1 Adâncata 3,41 3,41 2 Arbore 1,99 1,99 3 Baia 0,78 0,78 4 Bălăceana 0,00 0,00 5 Bălcăuți 1,85 1,85 6 Berchișești 0,62 0,62 7 Bilca 1,22 1,22 8 Bogdănești 3,15 3,15 9 Boroaia 0,42 0,42 10 Bosanci 2,29 2,29 11 Botoșana 0,75 0,75 12 Breaza 1,96 1,96 13 Brodina 0,75 0,75 14 Broșteni 0,63 0,63 15 Bunești 1,09 1,09 16 Burla 3,55 3,55 17 Cacica 1,14 1,14 18 Cajvana 1,50 1,50 19 Calafindești 1,00 1,00 20 Capu Câmpului 0,80 0,80 21 Câmpulung Moldovenesc 1,81 1,81 22 Ciocănești 0,00 0,00 23 Ciprian Porumbescu 0,43 0,43 24 Carlibaba 0,00 0,00 25 Comanesti 0,82 0,82 26 Cornu Luncii 0,66 0,66 27 Cosna 2,05 2,05 28 Crucea 0,50 0,50 29 Darmanesti 1,83 1,83 30 Dolhasca 0,78 0,78 31 Dolhesti 0,79 0,79 32 Dorna Arini 0,34 0,34 33 Dorna Candrenilor 1,91 1,91 34 Dornesti 1,58 1,58 35 Dragoiesti 0,37 0,37 36 Draguseni 1,18 1,18 37 Dumbraveni 1,07 1,07 38 Falticeni 2,63 2,63 39 Fantana Mare 2,69 2,69 40 Fantanele 1,49 1,49 41 Forasti 1,33 1,33 42 Frasin 0,61 0,61 43 Fratautii Noi 2,44 2,44 44 Fratautii Vechi 0,99 0,99 45 Frumosu 0,87 0,87 46 Fundu Moldovei 1,25 1,25 47 Galanesti 0,97 0,97 48 Gramesti 0,00 0,00 49 Granicesti 1,62 1,62 50 Gura Humorului 1,60 1,60 51 Hantesti 2,48 2,48 52 Hartop 1,49 1,49 53 Horodnic de Jos 3,61 3,61 54 Horodnic de Sus 1,07 1,07 55 Horodniceni 1,11 1,11 56 Iacobeni 2,50 2,50 57 Iaslovat 1,83 1,83 58 Ilisesti 1,70 1,70 59 Ipotesti 3,83 3,83 60 Izvoarele Sucevei 1,39 1,39 61 Liteni 1,36 1,36 62 Marginea 0,76 0,76 63 Malini 0,76 0,76 64 Manastirea Humorului 1,82 1,82 65 Milisauti 2,31 2,31 66 Mitocu Dragomirnei 1,60 1,60 67 Moara 1,72 1,72 68 Moldova-Sulita 0,50 0,50 69 Moldovita 3,08 3,08 70 Musenita 2,72 2,72 71 Ostra 0,58 0,58 72 Panaci 0,45 0,45 73 Paltinoasa 0,65 0,65 74 Patrauti 1,40 1,40 75 Partestii de Jos 1,40 1,40 76 Poiana Stampei 1,30 1,30 77 Poieni Solca 0,44 0,44 78 Pojorata 0,34 0,34 79 Preutesti 0,84 0,84 80 Putna 0,76 0,76 81 Radaseni 0,98 0,98 82 Radauti 4,14 4,14 83 Rasca 0,19 0,19 84 Sadova 0,00 0,00 85 Salcea 0,80 0,80 86 Satu Mare 3,34 3,34 87 Siminicea 0,68 0,68 88 Siret 1,67 1,67 89 Slatina 0,70 0,70 90 Solca 1,50 1,50 91 Straja 0,33 0,33 92 Stroiesti 1,18 1,18 93 Stulpicani 0,66 0,66 94 Suceava 2,97 2,92 95 Sucevita 1,17 1,17 96 Șaru Dornei 2,15 2,15 97 Șcheia 2,02 2,02 98 Șerbauti 0,90 0,90 99 Todiresti 2,88 2,88 100 Udesti 1,45 1,45 101 Ulma 0,89 0,89 102 Vadu Moldovei 0,66 0,66 103 Valea Moldovei 0,64 0,64 104 Vama 0,80 0,80 105 Vatra Dornei 2,96 2,96 106 Vatra Moldovitei 1,36 1,36 107 Veresti 2,27 2,27 108 Vicovu de Jos 3,01 3,01 109 Vicovu de Sus 1,20 1,20 110 Voitinel 0,55 0,55 111 Volovat 4,27 4,27 112 Vulturesti 1,93 1,93 113 Zamostea 0,33 0,33 114 Zvoristea 0,49 0,49 1,88 1,87