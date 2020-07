Conform unui comunicat remis în această după-amiază de Prefectura Suceava, numărul localităților din județ unde nu se înregistrează nici un caz activ de coronavirus, a crescut de la 51 la 53. Alte 32 de localități au cîte un caz în evoluție, 22 au sub cinci, iar 4 sub 10 cazuri. În trei localități sucevene sînt peste 10 cazuri de infecție cu COVID-19 în evoluție. Astăzi, la ora 09.00, În Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau internați 529 de pacienți, dintre care 101 COVID-19. Potrivit ultimei situații transmise de Grupul de Comunicare Strategică, pînă acum, în județul Suceava s-au înregistrat 4.188 de cazuri de coronavirus, dintre care 11 în plus de la raportarea precedentă. 3.602 persoane au fost declarate vindecate, cu 13 în plus comparativ cu informarea precedentă.