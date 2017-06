Cetatea de Scaun a Sucevei și muzeele din județ au fost vizitate de un număr record de vizitatori de la începutul acestui an și până în prezent. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în această perioadă, obiectivele Muzeului Bucovinei au fost vizitate de nu mai puțin de 94.075 de turiști. „După primele cinci luni, în acest an avem deja peste 10.000 de vizitatori comparativ cu primele șase luni ale anului trecut, când s-au înregistrat 83.988 vizitatori”, a precizat șeful administrației județene. Gheorghe Flutur a mai adăugat că numai în perioada 1 – 4 iunie a.c., în minivacanța de 1 Iunie și Rusalii, la Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Științele Naturii și Muzeul Ciprian Porumbescu, toate aparținând de Muzeul Bucovinei, s-au înregistrat nu mai puțion de 15.789 de vizitatori.

Gheorghe Flutur a precizat că la creșterea interesului față de toate aceste obiective a contribuit, în mod special, redeschiderea Muzeului de Istorie, în luna august anul trecut, și a deschiderii expozițiilor permanente de la Cetatea de Scaun.

