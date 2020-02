Numărul sucevenilor care au călătorit în zonele de risc și care acum sunt autoizolați la domiciliu este în creștere. Potrivit situației prezentate de Direcția de Sănătate Publică la ora 15.00 un număr de 150 de persoane sunt in autoizolare la domiciliu pentru o perioada de 14 zile, fara simptomatologie specifica infectării cu coronavirus. ”Nu sunt persoane aflate in carantina in spatiile special amenajate. Nu sunt persoane confirmate cu coronavirus”, a spus șefa DSP Suceava, Silvia Boliacu. Două persoane au fost intemate la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta ”Sf. loan cel Nou” Suceava, și s-au prelevat probe care au fost trimise la Iași.