Anul 2022 confirmă că România este o destinație turistică rezilientă și că am luat cea mai bună decizie privind reintroducerea voucherelor de vacanță pentru cei din sectorul bugetar, împreună cu prim-ministrul liberal Nicolae Ionel Ciucă, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Constantin Cadariu.

”Încă de la început am avut ca obiectiv, încurajarea românilor să își (re)descopere țara. Cred cu tărie că fiecare român poate fi ambasadorul țării noastre și fiecare dintre noi își poate convinge confrații că avem cu ce ne mândri. Din acest motiv, consider că cifra cea mai bună este cea care ne spune că fluxul turiștilor români din unitățile de cazare din decembrie 2022 a fost aproape la același nivel cu cea din decembrie 2019, chiar dacă nu a fost zăpadă, diferența fiind de mai puțin de 1%. Înseamnă că avem și mai mult unde să creștem. Iar cel mai bine vedem și pe zona turiștilor străini, unde, deși am depășit pragul de 1,5 milioane, prag pe care l-am stabilit la început de an, mai avem de recuperat un decalaj de 40% față de 2019. Schema de incoming pe care am lansat-o de la 1 ianuarie pentru a veni cu soluții concrete, fără vorbă multă, și care este disponibilă tot anul, timp de 5 ani sperăm să rezolve parțial această necesitate. Față de 2021, cifrele din 2022 ne arată că numărul turiștilor a crescut cu 21,80%. Am încredere în români, în antreprenorii de pe teritoriul țării noastre că vor continua dezvoltarea acestui segment economic și că vom fi și mai uniți pentru a ne proteja imaginea țării și o vom promova așa cum merită”, a declarat Cadariu.

https://insse.ro/…/files/com_presa/com_pdf/turism12r22.pdf