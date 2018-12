Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, susține că anul acesta în județ au venit peste 420.000 de turiști, cu 40.000 în plus față de 2017 creșterea fiind de 13%. El a mai spus că 57.000 de turiști au sosit din străinătate, cu 16% mai mulți decît anul trecut. Președintele Flutur a precizat că cei mai mulți turiști străini au venit, în ordine, din Spania, Germania, Italia, Franța, Polonia și Ungaria. Șeful administrației județene a remarcat creșterea gradului de ocupare în zona Rădăuți-Siret.

