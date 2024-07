În zilele de 23 și 24 august în parcul de lângă Chilia lui Daniil Sihastru de la Putna se va desfășura ediția a V-a, a Festivalului Național de Folk ”Ridică-te, Ștefane!” organizat de Primăria Putna în colaborare cu Consiliul Județean, Rotary-Club Suceava Cetate și Asociația Culturală ”Fair”. Astfel, vineri, 23 august vor concerta Alifantis&Zan, Ducu Bertzi&friends, Walter Ghicolescu&Adrian Grădinaru, Focul Viu, Vali Șerban, Florin Săsărman și Mihaela Popescu&Roje. Sâmbătă, 24 august vor urca pe scenă Mircea Baniciu&Band, Mircea Vintilă, Andrei Păunescu&trupa Totuși, Vanghele Gogu, Cătălin Stepa, Magda Pușkaș și Cristian Buică. Prezentator va fi Sorin Poclitaru.

”A mai rămas doar o lună până la Festivalul Național de Folk ”RIDICĂ-TE, ȘTEFANE!” de la Putna! Ediția din acest an promite să aducă din nou lume multă, având în vedere că pe scenă se vor afla nume mari ale Folk-ului românesc. Mulțumim Consiliului Județean Suceava, Rotary Club Suceava și tuturor celorlalți susținători care fac posibil acest eveniment minunat. Vă așteptăm cu drag în parcul Chiliei, unde atmosfera va fi din nou una specială și de neuitat!”, a transmis primarul George Coroamă.