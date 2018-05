Joi, 3 mai de Ziua Mondială a Libertății Presei la Muzeul de Istorie din municipiul Suceava a fost vernisată expoziția temporară ”Presa din Bucovina 1840-2018”, reprezentând evoluția presei din această regiune a țării, de la apariția primelor Calendare, imediat după ocuparea acestui teritoriu de către Imperiul Habsburgic, până la presa de astăzi. La vernisaj au participat reprezentanții tuturor publicațiilor sucevene dar și unii invitați de marcă precum scriitorul și jurnalistul, Stelian Tănase și cunoscutul actor sucevean Stelian Nistor. Gazde au fost directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Ursu citând din Paul Evdokimov: ”Libertatea este forma adevărului și acesta este conținutul libertății”

”Consiliul Județean, Muzeul Bucovinei și Biblioteca Bucovinei s-au străduit atât cât a fost posibil să aducă în fața vizitatorilor noștri crâmpeie din presa acestei provincii istorice. Am să dau un citat din Paul Evdokimov pentru că este Ziua Internațională a Libertății Presei care spunea că libertatea este forma adevărului și acesta este conținutul libertății”, a declarat la deschiderea vernisajului directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu.

Flutur: ”Libertatea presei este piatra de temelie a unei democrații”

”La mulți ani presei sucevene de Ziua Internațională a Libertății Presei. Am socotit că în anul Centenar merită să ne facem timp să stăm puțin de vorbă în jurul acestei expoziții despre istoria presei în Bucovina. Peste 175 de presă o activitate vie, efervescentă în mass media. Vreau să mulțumesc presei sucevene și uitându-mă în urmă pot spune că libertatea presei este piatra de temelie a unei democrații. Va trebui să luptăm să apărăm această libertate a presei pentru că am avut ocazia să trăim în perioada în care nu era libertatea presei și ne aducem aminte cum a fost. Starea de normalitate a unei națiuni, sănătatea unei națiuni există doar dacă libertatea presei funcționează. Am considerat că presa de Suceava merită un cuvânt de apreciere în anul Centenar”, a declarat la rându-i președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

Distincția ”Meritul Bucovinei” de la Flutur pentru toate publicațiile sucevene

Acesta a înmânat la final tuturor publicațiilor sucevene distincția ”Meritul Bucovinei”. Expoziția este organizată de către Secția de Istorie în colaborare cu Secția Memoriale a Muzeului Bucovinei (Colecțiile Periodice, Leca Morariu, Ion Vicoveanu, Simion Florea Marian) și cu Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” (Colecția Periodice). Printre ziarele care vor putea fi văzute, se numără gazeta Bucovina, publicația revoluției române de la 1848, înființată de către frații Alexandru și Gheorghe Hurmuzachi, Revista Politică, prima gazetă românească apărută la Suceava în perioada mai 1886-1 aprilie 1891, ziarul reprezentativ al românilor bucovineni pentru această perioadă, Revista Bucovinei, care apare încă din 1916, reușind să reunească în jurul ei intelectualitatea română din Bucovina după izbucnirea primului război mondial, luptând pentru realizarea idealului național și unirea tuturor provinciilor istorice românești, Glasul Bucovinei, publicație care a militat pentru unirea politică a tuturor românilor, dar și numeroase alte ziare și reviste, în limba română și în limba germană, apărute la Cernăuți, Suceava, Rădăuți, Siret, Câmpulung Moldovenesc. Intre publicațiile postdecembriste se numără: Tinerii Revoluției, Arboroasa, Crai Nou, Nord-Press, Monitorul de Suceava, Obiectiv de Suceava, săptămânalul Jupânu`.