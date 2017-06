Primarul Sucevei, Ion Lungu, a găsit nume pentru noile străzi apărute în zona fostei „Avicola” din cartierul Burdujeni. Primarul a spus că va propune deliberativului local ca noile străzi să poarte numele unor personalități ale orașului, care au primit titlul de cetăţean de onoare. Este vorba despre Ion Siminiceanu, fost primar în timpul regimului comunist, generalul Petru Crăciun, veteran de război, Alexandru Dumbravă, cîntăreț de muzică populară, şi Dumitru Năstase, fost director al Întreprinderii de Gospodărire Orășenească-IGO, care a pus bazele societății de apă.

