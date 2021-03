Polițiștii suceveni au ”spart” sâmbătă seară o nuntă cu 150 de invitați care se desfășura într-una din locațiile deținute de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție, Ionuț Epureanu, la fața locului au fost direcționate forțe de poliţie si jandarmerie fiind identificate cca 150 de persoane care participau la o nuntă. Evenimentul a fost oprit și au fost aplicate 154 de sancțiuni contraventionale cu avertisment dar si pecuniare in valoare de 14.000 lei atât administratorului unității economice, cât și organizatorilor și participanților pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind interdicția de organizare a evenimentelor private.

