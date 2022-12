Primăria municipiului Suceava a organizat în Ajunul Crăciunului ”Nunta de aur”. Au fost sărbătorite 53 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul s-a desfășurat la sediul Primăriei amfitron fiind primarul Ion Lungu. Acesta a oferit fiecărei familii câte o crăciuniță, o diplomă de fidelitate și o sumă de bani. ”I-am felicitat pentru că sunt modele în familile lor și în comunitatea noastră suceveană. Le-am urat un Crăciun cu liniște și pace sufletească și un An Nou cu sănătate, bucurii și realizări”, a transmis Lungu.

Din 2005 și până în prezent Primăria Suceava a sărbătorit 1.818 cupluri.