Un număr de 20 de familii din Rădăuți care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite astăzi de către municipalitate în cadrul ”Zilelor Rădăuțiului”. Evenimentul s-a desfășurat pe scena amplasată în centrul orașului amfitrion fiind primarul Bogdan Andrei Loghin. Fiecare cuplu a primit câte o diplomă, un frumos buchet de flori și un premiu în bani.

”Mă aflu la o activitate foarte dragă mie și după cum ați observat nu mi-am făcut prezența de foarte multe ori pe scenă pentru că eu consider că această scenă este a artiștilor dar și anul trecut și ceilalți ani am participat cu drag pentru că sunt oameni care prin înfăptuirea lui Dumnezeu a făcut să ajungă această vârstă minunată peste 50 de ani căsnicie și am considerat că este normal ca cele 20 de cupluri să fie răsplătite așa cum trebuie de către autoritățiloe locale adică de Primăria municipiului Rădăuți și Consiliul Local. Le doresc mulți ani sănătoși și fericiți în continuare”, a declarat Bogdan Loghin.