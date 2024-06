Un număr de 40 de familii din Suceava care au împlinit 50 de ani de căsătorie au fost sărbătorite astăzi de către municipalitate pe scena din centru cu ocazia Zilelor Orașului. Calitatea de naș i-a revenit primarului Ion Lungu care și-a omenit cum se cuvine finii. Lungu le-a oferit fiecărui ”cuplu de aur” diplome de fidelitate, buchete de flori și premii în bani iar la final a ciocnit cu toți câte o cupă de șampanie. De față la eveniment au fost prezenți ca invitați ai nașului la Zilele Sucevei primarul localității Soroca-Republica Moldova și viceprimarul orașului Cernăuți-Ucraina. Aceștia au primit de la Ion Lungu ”Diplome de Excelență” pentru ”frumoasa și rodnica colaborare”.

