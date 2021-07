Primăria și Consiliul Local Fălticeni le-a organizat”Nunta de Aur” marți, 20 iulie, unui număr de 32 de cupluri care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a debutat la Biserica ”Sf. Ilie” cu o slujbă de mulțumire oficiată de un sobor de preoți în frunte cu preotul Dulgheru. Biserica a devenit neîncăpătoare lângă cele 32 de ”cupluri de aur” fiind prezenți copiii, nepoții și strănepoții. Primarul Gheorghe Cătălin Coman care a îndeplinit rolul de naș le-a oferit mirilor din partea municipalității diplome aniversare, buchete de flori, sticle cu șampanie și câte 300 de lei pentru fiecare. Coman le-a urat viață lungă și i-a rugat să-l aștepte și pe el să aniverseze împreună când va împlini la rându-i 50 de ani de căsătorie.

”La ceas de sărbătoare vreau să-mi exprim recunoștința mea”

”Dragi miri pentru mine este o onoare de fiecarte dată și vin cu foarte multă emoție la astfel de evenimente. Este al 10-lea an consecutiv când particip la acest eveniment și văd de la an la an miri ca dumneavoastră care se bucură de cei 50 de ani de împreună vieșuire, de 50 de ani de realizări în plan personal, familial, profesional și nu poate fi un loc mai potrivit pentru acest lucur decât aici sub cupola sfintei biserici și nu poaate fi o zi mai potrivită decât ziua protectorului orașului, Sf. Ilie care și anul acesta ne-a fost alături la fel cum a făcut-o de fiecare dată. Vă suntem datori cu multe, vă suntem recunoscători cu multe pentru că de activitatea dumneavostră se leagă multe din cele ce ce le vedem acum în oraș, multe începute de dumneavoastră, finalizate de dumneavoastră lucruri la care ați muncit, pentru care v-ați ostenit, investiții necesare, proiecte la care sunt convins că v-ați dat tot sufletul și din toată inima ați contribuit după priceperea și meseria fiecăruia. La ceas de sărbătoare vreau să-mi exprim recunoștința mea, să vă doresc multă sănătate, bucurie, Dumnezeu să mai aibă grijă de dumneavoastră, de familii, să vă bucurați de copii, nepoți, strănepoți, de realizările lor, să vă bucurați de tot ceea ce înseamnă viața normală, creștină”, a transmis primarul Coman. La final ”cuplurile de aur” au fost invitate la petrecere la un restaurant select din Fălticeni.