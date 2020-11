Sâmbătă, 7 noiembrie, în jurul orei 20.00, polițiștii Poliției orașului Vicovu de Sus au obținut date cu privire la organizarea unui eveniment privat (nuntă) într-o locație închisă de pe raza comunei Brodina.

S-au constituit mai multe echipaje compusă din polițiști din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, un echipaj de poliție din cadrul SPR Marginea, un echipaj de poliție de frontieră din cadrul STPF Vicovu de Sus și un echipaj de poliție de frontieră din cadrul STPF Brodina, care s-au deplasat la fața locului, constatând că într-o curte se afla un cort închis amenajat provizoriu iar în interiorul și în proximitatea acestuia au fost identificate 34 de persoane.

A fost identificat organizatorul petrecerii, în persoana unui tânăr de 28 ani, cât și soția sa, de 23 ani, ambii din comuna Straja.

S-a procedat la stoparea activității, solicitându-se atât invitaților cât și organizatorilor să părăsească locația, aceștia conformându-se.

Au fost aplicate 34 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3000 lei, conform prevederilor Legii 55/2020.

