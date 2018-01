Ashley Fonda, un tanar de 27 de ani si Alika Medeiros, o frumoasa doamna de 36 de ani, s-au indragostit de la prima intalnire. Insa dragostea lor nu a fost nicidecum una normala, desfasurata in conditii clasice. Cei doi s-au intalnit in cadrul unui show televizat. Este vorba de celebra emisiune americana “Dating Naked”. Asta presupune ca cei doi s-au vazut pentru prima data dezbracati. Ciudat mod de a face cunostinta. Insa extrem de agreat in cazul americanilor ceva mai deschisi la nou.

Ei bine, intalnirea a decurs extrem de bine, cei doi s-au indragostit, iar de aici a pornit totul. Nici nu va vine sa credeti unde a ajuns aceasta idee. Cei doi s-au logodit iar amatorismul fata de senzatiile tari nu i-a parasit nici macar in ultima clipa.

Ce au acceptat mirii, alaturi de lista intreaga de invitati, pentru suma de 500.000 dolari?

Daca tot erau deja obisnuiti sa se vada goi, inca din prima clipa, nimic nu li s-a mai parut imposibil. Nici macar convingerea listei de invitati sa adere la aceasta idee nu li s-a mai parut imposibila. Va imaginati probabil ce urmeaza.

Ashley si Alika au facut nunta complet dezbracati, alaturi de invitatii lor. Imaginati-va o nunta intreaga in pielea goala. Exact asta s-a intamplat in cazul tinerilor americani.

Imbracati in costumele lui Adam si Eva, tinerii s-au retras pe o plaja privata din California si au petrecut o zi si o noapte alaturi de unul dintre cei mai crazy DJ de nunta. Bineinteles ca si mixurile au izbit prin multime, plecand tot din mainile unui DJ gol pusca. Va puteti imagina asa ceva?

Elementul surpriza ce a alungat invitatii

Totul a fost perfect, intreaga zi si intreaga seara. Totul a fost lapte si miere pana cand musafirii nepoftiti au ajuns la nunta. Este vorba de tantari. Acestia au navalit in cele din urma pe plaja si lista de invitati s-a subtiat drastic. Piscaturile si intepaturile tantarilor au reprezentat un stimul destul de puternic pentru a risipi toti invitatii si pentru a-i deturna de la scopul in sine – acela de a termina petrecerea in pielea goala.

Insa, chiar si cu putini invitati alaturi, prietenii apropiati si cavalerii sau domnisoarele de onoare, mirii s-au incapatinat sa duca la bun sfarsit evenimentul si au ramas pe plaja pana in zorii celei de-a doua zi. Putem doar sa presupunem ce luna de miere ii asteapta pe cei doi, dupa castigarea a jumatate de milion de dolari.

Voi ati fi tentati sa acceptati o asemenea oferta in cazul unui eveniment atat de formal cum este nunta?