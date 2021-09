Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraordinară a decis restricții severe pentru 14 zile începând de miercuri, 8 septembrie, în localitățile Botoșana și Horodnic de Jos unde rata de infectare cu covid a ajuns la 4,09 respectiv 4,03 cazuri la mia de locuitori. Iată lista completă de restricții:

a) este interzisă organizarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte; b) este interzisă organizarea și desfășurarea spectacolelor de tip drive-in; c) organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale este interzisă; d) activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt interzise; e) organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) este interzisă; f) se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00 – 05:00, cu următoarele excepții:

– deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

– deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

– deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

– deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

g) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este interzisă; h) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 05:00 – 02:00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități; i) activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă; j) se suspendă activitatea operatorilor desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness; k) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă; l) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este interzisă.