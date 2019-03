O adolescentă de 16 ani, din Suceava, s-a ales cu dosar penal, după ce ieri, în jurul orei 20.30, a fost prinsă de un echipaj de poliție, în timp ce conducea o mașină pe strada Victor Babeș din municipiu, deși nu deține permis pentru nici o categorie auto. Mașina i-a fost încredințată pentru a fi condusă pe drumurile publice de proprietar, fiind vorba de un localnic de 24 de ani. Și pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating