În perioada 24 – 26 mai 2022, Statul Major al Forțelor Aeriene desfășoară o campanie de promovare a ofertei educaționale a Forțelor Aeriene în garnizoanele Suceava, Piatra Neamț și Bacău. Activitățile de promovare se vor desfășura astfel:

– pe data de 24 mai, între orele 12.00-14.00, la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” din Suceava;

– pe data de 25 mai, între orele 12.00-14.00, la sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț;

– pe data de 26 mai, între orele 12.00-14.00, la Liceul Tehnologic „Grigore Antipa” din Bacău.

În cadrul întrunirilor, desfășurate cu sprijinul centrelor militare județene, atât elevii de liceu, cât și persoanele interesate de o carieră militară, vor afla detalii privind oferta educațională a învățământului militar de aviație, dar și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi selecționați și a urma cursurile acestor instituții militare de învățământ superior și postliceal. Totodată, li se vor prezenta aspecte legate de cariera piloților și a militarilor Forțelor Aeriene, oferite de reprezentanți ai Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia”, de militari din cadrul bazelor aeriene și de la subunitățile de radiolocație ai Brigăzii 76 Supraveghere, Cercetare și Avertizare Timpurie prin Radiolocație.

La sfârșitul activității de la Suceava, o aeronavă a Forțelor Aeriene Române a survolat municipiul.

Activitatea este condusă de reprezentanți ai Oficiului personal și mobilizare din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene, iar la activitate pot participa atât elevii din clasele terminale din colegiile tehnice și reale din județele vizate, respectiv Suceava, Neamț și Bacău, cât și persoanele interesate de o carieră militară.