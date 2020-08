O tânără asistentă din Cluj, în vârstă de 30 de ani, originară din Suceava, a fost înjunghiată mortal de iubitul gelos și el tot sucevean. Potrivit www.observatornews.ro crima a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Tânăra suceveană a fost înjunghiată în plină stradă. Femeia se întorsese în Cluj de la Suceava cu un autocar, iar la sosire era așteptată de iubit. După ce a înjunghiat-o, bărbatul a fugit fiind acum căutat de polițiști. Pe telefonul tinerei au fost găsite mai multe mesaje de amenințare cu moartea primite de la iubitul său.

