Primăria municipiului Suceava va încheia un parteneriat cu Asociația ”Glas Bucovinean” din comuna Șcheia pentru organizarea ”Festivalului Plăcintelor”. Manifestarea va avea loc la Cetatea de Scaun a Sucevei și se va desfășura în perioada 4-6 noiembrie. Festivalul va cuprinde un concurs culinar „Plăcinte ca-n Bucovina” și un spectacol folcloric „La placinte inainte!”. Contributi a Municipiului Suceava la aceasta asociere constă in alocarea sumei de 25.000 lei. Festivalul reunește bucatari și producători din judetul Suceava, cu o diversitate de plăcinte preparate atât după retete din bucătăria traditionala, cât și după rețete din bucătăria modernă, dorindu-se o îmbinare armonioasă a tradiționalu lui cu modernul și a trecutului cu prezentul.

”Necesitatea realizăii acestui proiect se datoreaza dorinți de promovare a turismului gastronomic și a valori lor tradiționale romaneși. Toti vizitatorii, fie ca sunt sau nu pasionați ai turismului gastronomic, vor putea face un exercitiu de imaginatie, o intoarcere in timp in casa bunicilor, unde gaseau placinte rumenite aburind pe vatră. Scopul proiectului il reprezintă păstrarea vie a specificului zonei, cu tradițiile și obiceiurile din Bucovina (portul popular, datini, gastronomie) și folosirea acestora ca instrumente in promovarea regională.

Obiectivul principal al acestui proiect il constituie promovarea și valorificarea produselor autentice realizate dupii rețete vechi, promovarea regiunii și atragerea turiștilor.

Toti cei prezenti, pe langa faptul ca vor putea degusta din placintele delicioase, vor avea parte și de un regal al muzicii populare, într-un spectacol răvășitor de cantec și dor”, transmit organizatorii.