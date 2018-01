Un tânăr de 20 de ani a ajuns la spital după ce autoutilitara pe care o conducea a fost proiectată într-un gard de o mașină scăpată de sub control. Sâmbătă dimineață, în timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe strada Humorului din comuna Șcheia, pe o porțiune de drum cu circulația în sens unic, un tânăr de 25 de ani, din municipiul Suceava, nu a adaptat viteza și nu a păstrat distanța regulamentară în mers, intrând în coliziune față spate cu autoutilitara condusă de un tânăr de 20 de ani, din aceeași localitate, pe care a proiectat-o în gardul unei societăți comerciale din zonă.

În urma accidentului, șoferul de 20 de ani a suferit leziuni ușoare, fiind transportat cu ambulanța la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

