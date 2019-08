O autoutilitară s-a răsturnat în această seară pe raza localității Milișăuți (spre Iaslovăț) după ce șoferul a pierdut controlul volanului. Victima, policontuzionată, dar conștienta, a fost transportata la Centrul de Primire Urgente Radauti. A intervenit modulul SMURD de la Detasamentul de Pompieri Radauti.

