Red Bull Can You Make It? este o călătorie unică în viață, având ca protagoniști 200 de studenți din 60 de țări din întreaga lume, printre care și România, singura monedă de schimb pe parcursul itenerariului fiind dozele de Red Bull. Timp de 7 zile, echipele finaliste vor parcurge 1000 de kilometri din cinci orașe diferite din Europa pentru a ajunge în destinația finală, Amsterdam. Crezi că ești suficient de curajos pentru a te aventura într-o călătorie în care trebuie să te deplasezi dintr-un oraș într-altul folosindu-te numai de istețimea ta, spiritul de echipă și dozelele de Red Bull? Atunci nu mai sta pe gânduri: această călătorie ți se potrivește mănușă – cu multă voie bună, apetit pentru aventură și o doză de creativitate, aplică acum și fă primul pas către aventura vieții tale. Can you make it?

Dacă ești student, te hrănești cu aventură și ești gata pentru aproape orice, atunci acesta este momentul în care te poți remarca, la Red Bull Can You Make It?. Perioada de aplicație s-a deschis și așteptăm să vă înscrieți. Însă, înainte de toate, trebuie să știți că aceasta nu este neapărat o competiție, ci o aventură. Nu contează când ajungi la finiș, ci contează cum. Echipele vor avea 7 zile la dispoziție pentru a parcurge 1000 de kilometri traversând Europa din mai multe puncte de plecare până în Amsterdam, singura monedă de schimb pe parcursul întregii călătorii fiind doar dozele de Red Bull, dar și aceastea, într-o cantitate limitată. Dacă v-am convins vă puteți înscrie până miercuri, 14 Februarie 2018.

Pe 6 Martie 2018, cele 200 de echipe selectate din cele 60 de țări de pe întreg mapamondul vor lua startul din cinci orașe din Europa – Budapesta, Madrid, Manchester, Roma și Stockholm. La plecare, echipele vor preda banii pe care îi au asupra lor, cardurile și telefonul mobil și vor primi la schimb Red Bull, aceasta fiind unica monedă pe parcursul călătoriei, care îi va duce la Amsterdam. Dozele de Red Bull vor fi schimbate pe mâncare, cazare și transport către următoarea destinație. Toate acestea vor face o experiență de neuitat. Echipele selectate vor avea un itinerariu bine stabilit, cu mai multe checkpoint-uri pe care vor trebui să le bifeze și vor avea de îndeplinit mai multe misiuni care le vor solicita nu numai fizicul, ci și mintea. Pe tot parcursul călătoriei, echipele ne vor ține la curent prin fotografii și filmulețe pe profilul propriu de concurenți. Punctele se acumulează la fiecare checkpoint, în funcție de misiunile îndeplinite, dar și popularitatea de care se bucură pe rețelele sociale.

Sunt dozele de Red Bull la fel de valoaroase ca și banii, telefonul și rezervările la hotel! Cu siguranță! La ultima ediție a Red Bull Can You Make It?, în 2016, 165 de echipe au reușit să aibă o experiență de vis, unii dintre ei reușind chiar să folosească un avion privat ca și mijloc de transport, iar alții au făcut rost de bilete la un meci din Champions League.

Unde te înscrii?

Pasul 1: Strânge o echipă de trei studenți.

Pasul 2: Faceți un video de un minut în care să ne spuneți de ce echipa voastră ar trebui să fie selectată și încărcați-l pe www.redbullcanyoumakeit.com nu mai târziu de 14 Februarie 2018. Sfat – arătați-ne ce vă diferențiază de ceilalți, cât de descurcăreți sunteți și cum vă pregătiți pentru aventura vieții voastre. Care este joie de vivre-ul vostru? Aveți un anume je ne sais quoi? Chiar vorbiți franceză? (sau aveți vreo abilitate ascunsă?). Toate acestea v-ar putea ajuta în procesul de selecție.

Pasul 3: Acum relaxați-vă, însă nu prea mult, pentru că va trebui să vă angrenați prietenii, familia, proful de la Drept, colegii din copilările, vănzătoarea de la magazinul din colț, oricine care v-ar putea ajuta să strângeți cele mai multe voturi din România și să ajungeți în marea finală! Știm că este solicitant, însă numai adevărații învingători ni se vor alătura. Cele patru echipe selectate din țara noatră vor zbura către orașul de start care a fost desemnat pentru echipa sa și…de aici, începe aventura. Șansa voastră de a vă număra printre aceste echipe începe chiar acum.

Pentru mai multe informații vizitati www.redbullcanyoumakeit.com.

