O bombă de aviație din Al Doilea Război Mondial a fost găsită în apropierea Catedralei „Nașterea Domnului” din Suceava. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava, în cursul zi de marți, muncitorii care efectuau lucrări de excavație pentru căminul social ce se va construi în apropierea Catedralei „Nașterea Domnului” au descoperit un obiect metalic, asemănător unui element de muniție.



Imediat, aceștia au anunțat Poliția, care la rândul ei a solicitat sprijinul echipei pirotehnice a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava.

ISU Suceava a informat că zona a fost securizată, iar pirotehniştii au identificat o bombă de aviație, calibrul 10 kilograme, ce datează din cel de-Al Doilea Război Mondial, echipată complet şi în stare de funcţionare.



„După ce au cercetat și au detectat în restul perimetrului lucrărilor de excavație, pirotehniştii au efectuat un instructaj cu șeful lucrărilor, cu privire la modul de comportare în cazul în care lucrătorii din subordinea sa se vor mai întâlni cu astfel de situaţii”, se arată într-un comunicat de presă al ISU Suceava. Ulterior, bomba a fost ridicată şi transportată în vederea depozitării provizorie, până la distrugerea controlată într-un poligon autorizat.