Un filmuleț proaspăt realizat de Centrul Cultural Bucovina care redă urcatul oilor la munte, ideea de bază în jurul căreia se organizează în fiecare an Hora Bucovinei a fost difuzat astăzi în mediul online. În acest weekend Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina și Primăria Frasin trebuia să aibă loc evenimentul ”Hora Bucovinei”. Pentru a nu întrerupe tradiția s-a optat pentru difuzarea în mediul online a unei retrosepective ”Hora Bucovinei” iar ca surpriză organizatorii au urcat la munte și au realizat acest frumos filmuleț.

”Am urcat la stână! Pandemia ne-a oprit vremelnic Hora asa ca am urcat noi la stână. Proiectele inspirate din veșnicia Bucovinei nu se vor opri vreodată.

Viața merge înainte! Fie vremurile cum or fi, nimic nu poate opri roata vieții. Păstoritul, creșterea animalelor, este mai mult decât o ocupație. Este izbânda peste an a veșniciei, născută la sat pentru a fi revărsată peste înregul plai binecuvântat. Astăzi, când tradițional Hora Bucovinei marchează urcatul oilor la munte, puteți fi martorii la deja primul caș în stânele noastre.

Sănătate tuturor, că la anu va fi și Hora în Bucovina, tot la Bucșoaia, tot cu gospodarii județului, împreună!

Inițiat în 2008, de Gheorghe Flutur, „Hora Bucovinei” este un exemplu de astfel de proiect, cum sunt și „Paștele în Bucovina” , Pelerin în Bucovina”, „Crăciun în Bucovina” sau multe altele. Iar întru’ bună revedere vizionați o retrospectivă „Hora Bucovinei””, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.