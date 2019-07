Ai o firma si esti implicat intr-un conflict de natura comerciala cu alta societate? Vrei o modalitate mai rapida si mult mai usoara de a rezolva conflictul, fara a implica instantele judecatoresti? Solutia exista. Raspunsul tau este arbitrajul comercial.

Ce este arbitrajul comercial?

Arbitrajul este o alternativa legala si mult mai rapida de rezolvare a conflictelor dintre parti. Aceasta procedura are un caracter privat, partile putandu-si stabili singure o procedura supla si putand numi la alegere arbitrii care vor da solutia cauzei.

Cum functioneaza arbitrajul?

Orice procedura de arbitraj comercial se desfasoara dupa un set de reguli stabilit de comun acord de partile implicate. Partile implicate sunt cele care stabilesc conform carei legi se va discuta si remedia conflictul.

Pot aduce in discutie legile nationale, pentru arbitrajul intern, insa se pot discuta si conflicte internationale, prin intermediul arbitrajului international.

In cazul in care procedura de arbitraj esueaza, iar partile nu ajung la un punct comun, procesul se poate prelungi prin negociere. Aceasta modalitate promoveaza echitatea, asa incat fiecare solutie se va lua in numele echitatii, promovand intelegerea pe cale amiabila.

Arbitrajul poate fi si institutionalizat. In tara noastra s-a infiintat tribunalul pentru arbitraj in urma cu peste 10 ani, acesta functionand conform unor reguli stricte si menite sa eficientizeze relatiile comerciale private intre companii.

Cu ajutorul unei astfel de proceduri nu doar ca vei termina intr-o maniera mai eleganta si mai rapida conflictul cu partile, insa vei scuti si o multime de bani, procedura fiind mult mai ieftina decat in cazul unui proces legal pe cale judecatoreasca.

Cum functioneaza arbitrajul institutionalizat?

Curtea de Arbitraj este obligata sa puna la dispozitia partilor care pornesc procesul lista arbitrilor, normele de taxare si cheltuieli si regulile. Apoi se depune cererea de arbitrare, insotita de actele necesare si de propunerea unui arbitru de catre fiecare parte.

Se verifica si se completeaza toate informatiile, in cazul in care este nevoie, dupa care se trimite cererea catre parat. Se judeca litigiul si se emite hotararea, dupa care aceasta intra in rol de executie.

Hotararea este definitiva si in cazul procesului de arbitraj si irevocabila. Asadar, ea are caracter de executare si prin intermediul ei solutionarea litigiului este inevitabila.

Iar avantajul principal in cazul unui astfel de proces este ca toate etapele se desfasoara de cele mai multe ori in mai putin de 6 luni. Vrei sa afli mai multe detalii despre arbitraj si despre regulile sale?

Iar avantajul principal in cazul unui astfel de proces este ca toate etapele se desfasoara de cele mai multe ori in mai putin de 6 luni.