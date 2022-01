Aproape 1,6 milioane de lei a adus în 2021 la bugetul local Poliția Locală Suceava din sancțiunile contravenționale aplicate, adică cu 520.000 de le mai mult față de anul 2020. Așa reiese din informarea pe care șeful Poliției Locale Suceava, Ovidiu Doroftei, o va prezenta în ședința Consiliului Local de joi, 27 ianuarie. În cursul anului trecut Poliția Locală Suceava a aplicat 10.046 sancțiuni contravenționale față de 4.901 în anul precedent. Tot în 2021 Poliția Locală Suceava a soluționat 3.282 de cereri, sesizări și reclamații și a legitimat 13.337 de persoane.

, 5.5 out of 10 based on 4 ratings