O gospodărie din Cacica a luat foc, aseară, din pricina unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Flăcările au distrus casa cu mansardă pe o suprafață de 120 de metri pătrați, adăpostul de animale pe 50 de metri pătrați, depozitul de furaje pe 40 de metri pătrați și o magazie pe 55 de metri pătrați, toate construcții corp comun. Totodată, s-au degradat tavanele și pereții locuinței, bunuri casnice și 2.700 de kilograme de fîn. ISU Suceava a transmis că incendiul a fost observat și anunțat cu întîrziere, ceea ce a permis dezvoltarea și propagarea flăcărilor. Pentru lichidarea incendiului au acționat pompieri militari și civili de la Solca, Gura Humorului, Cacica, Arbore și Botoșana cu 7 autospeciale. Pompierii au salvat bucătăria de vară, gospodăria învecinată, două vaci, un cal, un porc și 15 găini.

