Un puternic incendiu a izbucnit în Noaptea de Înviere la o gospodărie din satul Costișa. Potrivit ISU Suceava, ard anexele gospodărești și casa de locuit pe aproximativ 240 de metri pătrați. Proprietara suferit un atac de panică și a fost transportată la spital.

