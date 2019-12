Pompierii militari au intervenit, in jurul orei 20:00, la un incendiu izbucnit la o casa de locuit din comuna Pătrăuți, cu două autospeciale de stingere si un echipaj SMURD. A ars acoperisul casei pe aproximativ 50 mp, din cauza jarului sau scanteilor provenite din cosul de fum defect. Pe timpul interventiei, pompierii paramedici SMURD au acordat primul ajutor medical unui barbat de 48 de ani, care a suferit arsuri la nivelul fetei si al mainilor. Acesta a fost transportat la UPU Suceava. Incendiul a fost lichidat si a fost salvat restul casei de locuit.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings