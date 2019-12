Militarii Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Breaza și Moldova Sulița, au intervenit cu trei autospeciale de stingere, un autoturism de teren și o ambulanță SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie, situată pe raza comunei Moldova Sulița.

Incendiul a fost observat și anunțat cu întârziere, iar gospodăria se afla într-un loc izolat, pe un deal, la aproximativ 1,2 Km de cel mai apropiat drum accesibil autospecialelor de stingere.

La sosirea echipajelor, ardea generalizat casa de locuit P+M, construită din lemn, cu învelitoare din tablă, și exista pericolul de propagare a flăcărilor la celelalte construcții din gospodărie.

Forțele de intervenție au desfășurat un dispozitiv de stingere în releu, format din 3 motopompe și 35 de role de furtun (o rolă are 20 de metri lungime), iar incendiul a fost lichidat la ora 13:10.

Casa de locuit a ars pe aproximativ 100 mp. Au mai ars obiecte de mobilier, aparatură electrocasnică, materiale textile, elemente de tâmplărie din lemn, obiecte sanitare, documente personale și alte bunuri. S-a degradat învelitoarea din tablă a acoperișului.

Flăcările au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scânteilor provenite din coșul de fum deteriorat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești, și au fost salvate celelalte construcții din gospodărie, respectiv bucătăria de vară, adăpostul de animale și magazia de lemne, cu bunurile aferente.