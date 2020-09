Lucrările de reabilitare a uneia dintre clădirile emblematice ale municipiului Fălticeni se apropie de finalizare. Este vorba de clădirea în care funcționează Biblioteca Municipală situată pe Alea Pietonală chiar vizavi de Primărie și care din 1856 de când a fost construită nu a fost supusă niciodată unor reparații capitale. Primarul Gheorghe Cătălin Coman a arătat că investiția ”extrem de importantă” se realizează prin PNDL valoarea totală fiind de 3,2 milioane de lei din care 2,6 milioane sunt bani de la bugetul de stat. El a ținut să precizeze că proiectul a fost inițiat în 2016 și aprobat la finanțare în 2018 un rol important în promovarea lui avându-l actualul deputat PSD, Alexandru Rădulescu, pe atunci consilierul său personal. ”Este un proiect început încă din 2016 cînd am reușit să obținem pentru această clădire statut de muzeu. Una din condițiile pentru obținerii finanțării la timpul respectiv era ca această clădire de patrimoniu să aibă statutul de muzeu. Am reușit atunci cu ajutorul domnului deputat Alexandru Rădulescu, care atunci era consilierul personal al primarului dar el a avut ca sarcină rezolvarea acestei probleme și s-a achitat cu brio. A fost o muncă extrem de complicată și anevoioasă necesitând un număr mare de hârtii, de autorizații dar am primit de la Ministerul Culturii la timpul respectiv de la Direcția Patrimoniului Cultural reorganizarea Muzeului ”Vasile Ciurea”, Muzeul Făticeniului. Nu am stat mult pe gânduri și după obținerea acestui statut am demarat procedurile privind realizarea acestui proiect”, a explicat Coman.

Cafenea culturală la demisolul Bibliotecii

El a mențonat că odată cu reabilitarea clădirii acolo va fi amanajată și o cafenea culturală. ”Sunt lucrări complexe. Nu vorbim doar de reparații vorbim de o reabilitare integrală cu avizul Ministerului Culturii pentru că e o clădire de patrimoniu. Se vor realiza reabilitări interioare, schimbat pardoseală, pereți, acoperiș, tâmplărie interioară și exterioară dar și amenajarea unui spațiu, o pivniță insalubră la demisol, unde vom realiza o cafenea culturală, o sală de lectură foarte frumoasă. Un proiect frumos realizat de un arhitect care are o bogată experiență în domeniul reabilitării clădirilor de patrimoniu. Deci jos va fi o cafenea cu sală de lectură astfel încît toți cei care vor dori să citească o carte atât pe hârtie cât și electronic vor putea să o facă pentru că acest proiect prevede și dotarea cu mobilier și cu sisteme inteligente moderne, calculatoare, laptopuri etc. Va fi o locație foarte frumoasă și pentru copii, pentru elevi care vor dori să-și completeze cunoștințele. Avem și aici un proiect cu unitățile școlare pentru realizarea unor activități extrașcolare în cadrul Bibliotecii. Este o modernizare integrală cu respectarea tututor normelor atât de securitate la incendiu cât și din punct de vedere al patrimoniului cultural”,a arătat primarul.

Coman: ”Biblioteca va deveni cartea de vizită a Fălticeniului”

El a adăugat că lucrările de reabilitare vor fi încheiate la finalul acestui an precizând că odată ce va fi repusă în funcțiunea va dinamiza actul cultural la Fălticeni. ”Biblioteca va deveni cartea de vizită a Fălticeniului”, a subliniat primarul. El speră ca în viitorul apropiatsă reabiliteze și clădirea în care funcționează Primăria. ”Aici vorbim de costuri mult mai mari dar suntem optimiști că odată finalizată această investiție în oglindă ca să spun așa pentru că este peste drum să intrăm și cu clădirea Primăriei într-o reabilitare. Suma este mult mai mare dar așa cum ne-am luptat pentru toate proiectele pentru Fălticeni vom găsi în mod sigur soluții să rezolvăm și această problemă dar una peste alta menționez că după 160 de ani iată că se reabilitează o clădire de patrimoniu în Fălticeni și asta dovedește faptul că primarul Coman și echipa din Primărie s-a axat pe rezolvarea problemelor clădirilor simbol ale urbei noastre. Eforturile nu au fost deloc mici dar echipa pe care am avut-o în spate s-a descurcat foaret bine”, a încheiat Gheorghe Cătălin Coman.