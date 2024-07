Un incendiu a izbucnit astăzi la un utilaj agricol, pe raza localității Bălcăuți, informează ISU Suceava. Combina agricolă s-a aprins în momentul în care lucra într-un lan de grâu. Conducătorul auto a avut inspirația să scoată utilajul din lan și să îl conducă într-un loc unde se afla o cultură de sfeclă, de unde incendiul nu se putea extinde la vegetația uscată. Astfel, a fost evitată propagarea incendiului, care din cauza caniculei s-ar fi dezvoltat cu repeziciune pe o suprafață foarte mare.

Pompierii militari ai Gărzii de intervenție Siret au ajuns la fața locului cu două autospeciale de stingere. Aceștia au localizat și au lichidat incendiul, care a afectat utilajul în proporție de 90%. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost efectul termic, generat de frecarea curelelor de transmisie ale utilajului agricol.