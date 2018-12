Pe 28 decembrie, o comisie din cadrul Ministerului Turismului va ajunge la Cîmpulung Moldovenesc pentru a demara procedurile de omologare a primului tronson al pîrtiei de schi de pe Rarău. Anunţul a fost făcut de primarul Cîmpulungului, Mihăiţă Negură. El a adăugat că pîrtia ar urma să fie inaugurată în prima parte a lunii viitoare, în funcţie de temperatura aerului. Mihăiţă Negură a explicat că temperatura trebuie să fie negativă pentru a se putea pune în funcţiune tunurile cu zăpadă. Investiția de pe Rarău a Ministerului Turismului a început în 2009 și a fost sistată de mai multe ori din lipsă de fonduri. Conform primarului de la Cîmpulung, pînă acum s-au cheltuit 15 milioane de euro. Primul tronson al pîrtiei de schi de pe Rarău are o lungime de 2,8 kilometri.

, 6.5 out of 10 based on 2 ratings