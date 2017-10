Compania „Ital Graniti” a fost obligată de Apele Române Suceava să refacă modul de deversare a apei reziduale de la tăierea granitului în albia râului Sucevița de la intrarea în Rădăuți, zona Podul Vlădichii, în urma sesizărilor făcute de grupul „Rădăuțiul Civic” pentru protejarea mediului înconjurător.

Luca Ciubotaru, din partea grupului „Rădăuțiul Civic”, a amintit că în data de 12 august, anul acesta, la inițiativa acestui grup și a companiei „Bucovina Verde”, peste 75 de voluntari au răspuns inițiativei de a ecologiza zona „Podul Vlădichii” din Rădăuți. Timp de 3 ore, au fost colectați aproape 80 de saci de deșeuri aruncate pe albia râului Sucevița pe o rază de aproape 600 de metri. Cu ocazia acțiunii de ecologizare, unul dintre membrii grupului civic, Adrian Puha, a observat deversarea apei rezultate în urma tăierii granitului chiar în albia râului Sucevița. Efectele deversării erau vizibile, vegetația și viața din apa respectivă fiind afectate, conform imaginilor atașate.

„Implicarea civică a cetățenilor înseamnă și un comportament prietenos cu natura, așa că am solicitat instituției Apele Române Suceava și Gărzii de Mediu Suceava să ne confirme dacă acea deversare este legală. Pentru că încercăm să rezolvăm aceste situații într-un mod amiabil, înainte de a trimite sesizările am contactat telefonic compania „Ital Graniti” și i-am informat asupra situației, cerând mai multe detalii. Răspunsul companiei a fost că totul este absolut în regulă și că sunt respectate toate standardele legale. Prin urmare, dacă totul ar fi fost în regulă, nimeni nu ar fi fost afectat de niciun control suplimentar, așa că am decis că avem datoria civică de a sesiză cele două instituții” a declarat Luca Ciubotaru, din partea grupului „Rădăuțiul Civic”.

În răspunsul oficial, Apele Române Suceava au comunicat grupului civic că „în urma controlului efectuat a fost impusă măsura de amenajare și întreținere a zonei de evacuare în pârâul Sucevița a apelor rezultate din activitatea SC Ital Graniti SRL până la 15 septembrie, măsură ce a fost realizată”. De asemenea, Garda de Mediu Suceava a comunicat grupului civic că a verificat respectarea legislației de mediu și s-a constatat că respectiva companie nu avea o autorizație de mediu valabilă, motiv pentru care a fost amendată cu câteva mii de lei.

Grupul civic a dorit să se convingă de cele comunicate de autorități, așa că în cursul zilelor trecute s-au deplasat la fața locului și într-adevăr, situația se remediase. „Natura trebuie să pătrundă din nou în viaţa noastră şi să înlocuiască universul nostru poluat cu un univers natural și aer curat. Să nu sune ca un clişeu dar, fiecare dintre noi ne facem responsabili pentru viitorul copiilor noştri. Dacă vrem să trăiască într-un mediu curat şi sănătos va trebui să punem mâna şi să acţionăm pentru protejarea naturii în aceste vremuri marcate de un consum al produselor inutile dus la extrem. Este de datoria noastră ca cetăţeni şi membri ai unei comunităţi, să sesizăm orice abuz asupra mediului înconjurător pentru a proteja ecosistemele, implicit viaţa plantelor şi a animalelor din jur” a declarat Adrian Puha, membru al grupului „Rădăuțiul civic”.

Reprezentanții grupului civic speră ca această întâmplare să fie un exemplu pentru faptul că nerespectarea legii și neprotejarea mediului au consecințe și invită orice cetățean să sesizeze neregulile atunci când află de ele, să ia atitudine. Numai în acest mod, ele pot fi îndreptate.

Rădăuțiul civic” este un grup de inițiativă independent și non-partizan format în luna iunie 2017, din cetățeni de toate vârstele și de toate profesiile, ca răspuns la nevoia de încurajare a inițiativei locale, a cetățeniei active și a implicării în comunitate, o platformă de facilitare și promovare a schimbărilor pozitive în Municipiul Rădăuți și nu numai. Până în prezent, grupul civic a implementat deja acțiuni precum: refacerea gratuită a paginii de internet a Primăriei Rădăuți pentru a aduce informația mai aproape de cetățeni, acțiuni de promovare a voluntariatului, ecologizarea albiei râului Sucevița sau organizarea unei tabere de vară pentru copiii de la casa de tip familial „Universul Copiilor” din Rădăuți.