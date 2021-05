Comuna suceveană Șaru Dornei a intrat în zona roșie, având rata de infectare cu noul coronavirus mai mare de trei cazuri la o mie de locuitori. Potrivit Prefecturii Suceava, rata de infectare din Șaru Dornei este de 3,3 cazuri de Covid la mia de locuitori. Alte trei comune din județ sunt în scenariul galben, cu rata de infectare cuprinse între 1,5 și 3 la mie. Este vorba de Fântâna Mare – 1,93, Panaci – 1,79 și Dorna Arini – 1,70. Toate celelalte 110 de localități din județ sunt în scenariul verde.

