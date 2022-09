O credincioasă din Suceava marcată de comportamentul unei fete demonizate a cerut sprijinul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților pentru a se implica în ajutorarea unor astfel de persoane. ”Cum putem ajuta pe cineva bolnav într-o situație extremă? Ce acatiste, rugăciuni să facem? De asemenea, am participat la o Sfânta Liturghie, unde pentru prima dată am văzut o fată demonizată. A fost înfricoșător, dar totodată mi-a fost tare milă de ea. Își făcea des semnul Sfintei Cruci și se ruga, în momentele în care nu era chinuită. Și mă întrebam, văzând-o că se străduiește să se facă bine, cum de se ajunge în așa o situație? Din ce motive, oare, este chinuită atât de mult de cel viclean?, a scris credinciosul.

IPS Calinic: ”De foarte mare folos sunt Molitvele Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Gură de Aur ori Taina Sfântului Maslu”

”Citiți minunile săvârșite de Mântuitorul Hristos legate de vindecări ale celor demonizați și veți constata singură cum se poate ajunge la o astfel de situație. Ca remedii, Mântuitorul recomandă postul și rugăciunea. De foarte mare folos sunt Molitvele Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfântului Ioan Gură de Aur ori Taina Sfântului Maslu . Dumnezeu să ocrotească pe toți cei suferinzi cu Sfinții Săi îngeri!”, a răspuns înaltul prelat.