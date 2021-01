Albigenzi era o sectă creştină rigoristă şi antiecleziastică, apărută în sudul Franţei, în oraşul Albi (lat. Albigenses), datând din sec. XII.

Dintre toate persecuțiile crude și lipsite de noimă comise în numele religiei, puține au fost atât de feroce precum cruciada Bisericii medievale împotriva catarilor din sud-vestul Franței, declanșată în această zi de uciderea reprezentantului papei.

Cuvântul „catar” vine din grecescul katharos (pur), așa cum se străduiau să fie credincioșii. Catarii credeau că lumea materială reprezintă răul și că sarcina omului este să se elibereze de ea. Cei mai devotați dintre ei renunțau la plăcerile vieții, inclusiv la carne și la sex, într-o încercare de a găsi comuniunea cu Dumnezeu.

Biserica de la Roma nu putea să găsească vreun cusur unui asemenea ascetism, dar alte doctrine catare erau anatemizate. Catarii refuzau să accepte divinitatea lui Hristos și, mai rău, criticau cu asprime Biserica pentru nepotism, lăcomie și corupție. Probabil că, dintre toate crimele, cea mai îngrozitoare era refuzul catarilor de a sprijini financiar Roma.

Cultul catarilor era deosebit de puternic în jurul orașelor Toulouse și Albi (de unde și denumirea cruciadei, a albigenzilor), iar contele Raymond de Toulouse era un apărător atât de înverșunat al catarilor, încât Roma a trimis un legat papal anchetator, Pierre de Castelnau, ca să-l amenințe cu excomunicarea deoarece nu a reușit să suprime erezia. Fără scandal, contele s-a supus și și-a afirmat sub jurământ loialitatea, așa încât, cu misiunea îndeplinită, Castelnau și-a început călătoria de întoarcere la Roma. Dar când a ajuns la fluviul Ron, un cavaler aflat în serviciul contelui, dar probabil nu la ordinele sale, l-a ucis străpungându-l cu o suliță de vânătoare. Consecințele acestei fapte au fost îngrozitoare.

Înnebunit de furie la auzul acestei vești, papa Inocențiu al III-lea a pornit fără întârziere cruciada albigenzilor, făgăduind participanților absolvirea deplină a tuturor păcatelor dacă slujeau timp de 40 de zile la exterminarea ereziei.

Un mic nobil francez, Simon de Montfort, a primit sarcina de a conduce campania, sprijinit spiritual de un alt legat papal, fanaticul ArnaudAmaury, care credea în masacrele săvârșite în numele Domnului. Împreună, ei au adunat o armată și au devastat sudul Franței, măcelărind și jefuind în stânga și-n dreapta.

Spre deosebire de cruciadele desfășurate în Țara Sfântă (dintre care una a fost lansată chiar de papa Inocențiu), cruciada albigenzilor și-a atins în cele din urmă scopurile, asediind și distrugând cetate după cetate în sudul Franței, printre acestea numărându-se Carcassonne, Albi, Toulouse, Montségur și, în sfârșit, în 1255, ultima fortăreață a catarilor, Castelul Quéribus.

Ca un act de justiție, Montfort însuși a fost ucis de un bolovan aruncat de o catapultă de pe bastioanele cetății Toulouse. Puținii catari supraviețuitori au fugit care încotro – Spania, Lombardia, Anglia și Germania – ori s-au ascuns. Trei secole mai târziu, Midi-ul francez, îndeosebi zona din jurul orașului Toulouse, s-a dovedit un teritoriu fertil pentru Reforma protestantă.

Experiența Bisericii cu catarii a avut repercusiuni mai largi. Inocențiu a murit în 1216, dar nepotul lui a urcat pe tronul papal sub numele Grigore al IX-lea. Pe deplin conștient de pericolele ereziei, noul papă a întemeiat în 1231 Inchiziția, care a durat, sub o formă sau alta, până în 1908.

Tot la 14 ianuarie:

1742: Moare astronomul Edmund Halley.

1867: Moare pictorul francez Jean-Auguste Ingres.

1875: Se naște teologul, filosoful, organistul și doctorul misionar de origine alsacian-germană Albert Schweitzer.

