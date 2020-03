Coronavirusul a bulversat majoritatea industriilor, companiile raportand o reducere a activitatii si anuntand intarzieri in procedurile obisnuite. Justin Cadbury, seful companiei Synergy Grill – o companie care se ocupa cu fabricarea si distribuirea de echipamente bucatarie – este printre cei care sustin ca in cazul lor cererea a crescut. Chiar daca Marea Britanie simte si ea presiunea coronavirusului, activitatea de fabricare si distribuire a echipamentelor de bucatarie se mentine in grafic, cererile fiind tot mai mari.

Cadbury a rugat cumparatorii sa faca in avans comenzile

Pentru a putea face fata cererilor tot mai numeroase, Cadbury a sugerat cumparatorilor sa faca faca achizitiile in avans, pentru a facilita activitatea producatorului, dealer-ului si, desigur, a clientilor. El a mentionat ca cererea de produse din Marea Britanie a crescut foarte mult in ultimul an, fara a fi influentata de coronavirus.

In plus, el a prezis ca, in timp ce preturile vor ramane stabile pe termen scurt, pe viitor se poate inregistra o crestere a acestora.

Brexitul poate genera cresterea preturilor pentru echipamente bucatarie

Cadbury a declarat ca, desi nu exista niciun motiv ca preturile produselor fabricate in Marea Britanie sa creasca pe termen scurt, fluctuatiile inregistrate din cauza Brexitului, vor avea efect asupra preturilor pana la sfarsitul anului.

Prin plasarea comenzilor acum, operatorii se pot proteja de cresterile de preturi, chiar si atunci cand livarea se va face chiar si peste un an. Totodata, el si-a asigurat clientii ca in acest fel restaurantele vor beneficia de echipamentul de bucatarie necesar si se vor deschide la timp, functionand fara probleme.

Productia din Mare Britanie este mai putin afectata de coronavirus

Produsele fabricate in Marea Britanie in domeniul echipamentelor de bucatarie sunt mai putin susceptibile sa fie afectate de deficientele potentiale pe care le-a generat coronavirusul. Acesta a creat probleme companiilor care importa din China si Orientul Indepartat, dar nu si Marii Britanii. Totusi, clientii Synergy ar trebui sa isi planifice achizitiile de echipamente de gatit in timp util si cat mai devreme pentru a nu prinde posibilele cresteri de preturi cauzate de Brexit.

Comenzile anticipate vor asigura fluiditatea

Producatorii britanici de echipamente de bucatarie au nevoie de timp pentru a face fata cererilor crescute de productie. Comenzile anticipate venite din partea clientilor Synergy vor asigura, insa, tot timpul necesar pentru buna desfasurare a activitatii.

Echipamente bucatarie – gratarul Synergy

Pentru clientii Synergy, dintre toate echipamentele de bucatarie, gratarul este cel mai solicitat, fiind centrul operational al unui restaurant si, totodata, cel mai important din bucataria comerciala. Acesta determina calitatii alimentelor, eficienta energetica si chiar atitudinea clientului fata de protejarea mediului.

Prin urmare, planificarea pentru achizitionarea unui grill nu trebuie lasata pana in ultima clipa, ci ar trebui sa fie prima pe lista operatorilor.

Toate aceste masuri vor ajuta producatorii britanici, cum este si Synergy, sa faca fata cresterii cererilor de echipamente de bucatarie.