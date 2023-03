O poveste despre familie, dragoste și speranță, cu Léa Seydoux și Melvil Poupaud în rolurile principale, Un beau matin (O dimineață minunată) vine din 31 martie pe ecranele din România. Regizat de Mia Hansen- Løve, filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes 2022, unde a câștigat Premiul Europa Cinemas Label pentru Cel mai bun film european.

Cu empatie și umanitate, filmul este un mozaic al pieselor și momentelor mici care alcătuiesc o viață. Sandra este o tânără mamă care îşi creşte singură fiica, încercând să jongleze responsabilitățile socio-familiale cu nevoile personale. Marea provocare din viaţa familiei este tratamentul tatălui Sandrei, Georg, care suferă de o boală neuro-degenerativă. Dar iată că Sandra îl reîntâlneşte pe Clément, un vechi amic cu care nu s-a mai văzut de mult şi, deşi el are o relaţie stabilă, între cei doi se înfiripă o poveste de dragoste.

Mia Hansen- Løve este o regizoare franceză care a primit numeroase distincții pentru opera sa. Primul său lungmetraj, All Is Forgiven, a câștigat Premiul Louis Delluc pentru cel mai bun film de debut, iar Father of My Children a câștigat Premiul Special al Juriului în secțiunea Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes din 2009. În 2016, a câștigat Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor pentru filmul său Things to Come la cea de-a 66-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, în acel an devenind și membră a Academiei Americane de Arte și Științe Cinematografice. Bergman Island a fost nominalizat la Palme d’Or, iar O dimineață minunată a fost lăudat de critici și de public, deopotrivă. „Léa Seydoux este uluitoare în O dimineață minunată, al Miei Hansen-Løve, un portret delicat despre iubire, pierdere și complexitatea maternității. O dimineață minunată se oprește pentru a savura bogăția senzorială și emoțională de a fi în viață”, consideră Vanity Fair, iar New York Times vede filmul ca „minunat de echilibrat, convingător și emoționant”.

O dimineață minunată poate fi vizionat în avanpremieră, la București, pe 28 martie, la Cinema Elvire Popesco, de la ora 20.00, evenimentul fiind urmat de o discuție online cu regizoarea Mia Hansen- Løve. Alte trei avanpremiere vor da startul călătoriei filmului în România, astfel: pe 29 martie poate fi văzut la Timișoara, în cadrul al cinematografului Victoria, începând cu ora 20.30, iar la Sibiu în cadrul seriei ESTE Filmul de Miercuri, la Cinema Ion Besoiu, de la ora 20.00. Traseul avanpremierelor se oprește la Cluj-Napoca, pe 30 martie, la Cinema ARTA, de la ora 20.00. Din 31 martie, filmul ajunge în cinematografele din țară. Programul complet al proiecțiilor îl puteți accesa pe voodoofilms.ro sau pe canalele noastre de social media.