O doctoriță de la Serviciul de Ambulanță Suceava care a făcut un AVC la un curs la Târgu Mureș a fost adusă cu elicopterul la Spitalul Clinic Județean pentru a fi tratată. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Bogdan Bondaru, a declarat că elicopterul SMURD a aterizat astăzi pe heliportul Spitalului Clinic de Urgenta din Suceava pentru a o transfera pe pacientă pentru o trombectomie endovasculară.

Doctorița are 50 de ani și a suferit un accident vascular cerebral la Spitalul Clinic de Urgență din Mures la ora 6:00 dimineața, în timp ce se afla la un curs. Pacienta a beneficiat de tromboliză la Spitalul Clinic din Mures, o procedură de dizolvare a unui cheag de sânge care blochează fluxul într-o artera.)

Elicopterul a aterizat la Suceava la ora 10:30, iar la ora 10:45 pacienta a beneficiat de procedura de Trombectomie, o procedură minim invazivă ce extrage cheagul de sânge. De precizat că Spitalul Clinic din Târgu Mures neavând posibilitatea de a efectua aceasta procedura a solicitat Spitalul din Suceava. Costurile intervenției sunt asigurate integral de Spitalul Județean din Suceava.

Echipa de medici de la Spitalul Județean Suceava care au operat-o pe doctorița de la Ambulanță a fost formată din dr. Bardan Tina (medic neurolog), dr Lulciuc Catalin (radiolog interventionist) și dr Guliga Niculina (medic UPU)

„Lipsa acută a medicilor, precum și repartizarea inegală intre spitale, mai face o victimă!”, a transmis în final dr. Bogdan Bodnaru.