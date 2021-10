Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, medicul de familie Irina Bradajan, critică faptul că măsurile antipandemice făcute publice de președintele Klaus Iohannis sînt puține și nu se aplică imediat. Printre altele, doctorița ar propune un lockdown de o lună. Președintele Iohannis a anunțat, aseară, o serie de restricții care vor fi impuse începînd de luni. De exemplu, masca redevine obligatorie în toate spațiile închise și deschise, certificatul verde va fi obligatoriu pentru majoritatea activităților, iar noaptea vor mai putea circula doar vaccinații. De asemenea, preșcolarii și elevii din clasele I-XII vor fi în vacanță vreme de două săptămîni. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Irina Badrajan a declarat: „Sînt foarte dezamăgită că-s puține hotărîri. România lucrului bine făcut nu se realizează cu jumătăți de măsură. În plus, măsurile sînt amînate pînă luni. Dacă statul nu acționează în acest moment cu hotărîre, să impună niște măsuri foarte drastice, vom avea repercusiuni la care nici n-am visat vreodată. Sîntem într-o situație atît de cruntă și am devenit șoarecii de experiență ai întregii lumi. Toți vin acuma să vadă ce am făcut de am ajuns în halul ăsta. Sîntem pe primul loc în lume la decesele de COVID. Totul are la bază deciziile din primăvară cînd măsurile s-au relaxat într-un mod absolut nejustificat. Acum nu s-a zis nici care vor fi impulsurile ce se vor da pentru ca toată populația să se vaccineze”. Întrebat despre măsurile pe care le-ar dispune dacă ar avea această posibilitate, secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava a răspuns: „Aș face un lockdown național și aș introduce măsuri foarte severe în ceea ce privește obligativitatea vaccinării. Numai așa se poate reuși ceva. Apoi, să nu uităm de păstrarea măsurilor de prevenție. Pe stradă, lumea nu poartă mască, sau o poartă pe sub barbă, în locurile aglomerate așișderea, în mijloacele de transport la fel. Lumea ignoră totul. La noi s-a ignorat totul și-n condițiile astea nu avem nici o șansă. Dacă nu vor fi niște măsuri foarte drastice, viitorul nu va suna bine. Ar trebui și ca angajatorii să-și oblige angajații să se vaccineze. Nu mai mergem cu jumătăți de măsură”. Irina Badrajan a completat: „Cu poporul nostru nu se poate rezolva altfel. Un popor needucat, care ascultă toate știrile false și care crede toate prostiile. S-a făcut prea mare caz de nu știu ce boli că se exclud de la vaccinare și tot așa. Circulă tot felul de prostii inclusiv în mediul sanitar. Nici măcar bolnavii oncologici nu se exclud de la vaccinare. Nu este exclusă de la vaccinare nici o categorie de pacienți. Vaccinul anti-COVID nu are nici o legătură cu alergiile. Vaccinul acționează prin ARN mesager și la ora actuală se știu destule lucruri în mod sigur, ca să nu contraindice”.

