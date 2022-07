O domnișoară mai în vârstă cuprinsă de deznădejde cere ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Răduților, IPS Calinic, spundând că are mare nevoie de o binecuvântare arhierească. ”Cu scuzele de rigoare, sunt „un enoriaș” căzut în deznădejde și am câteva întrebări ce mă frământă: cum pot obține o binecuvântare arhierească fără a mă îmbulzi la slujbele arhierești?! … Cum credeți că mă puteți învață „să pescuiesc” când știu că toate îmi merg prost și nu e suficient să „primesc de mâncare când sunt flămând” și de ce simt că mersul la biserică nu aduce schimbarea în bine mult așteptată?! Am nevoie de o minune în viața mea…. (și nu sunt tocmai tânără, cât să aștept?!). Iertați îndrăzneala! Am atât de mare nevoie de o binecuvântare arhierească, am scris și la amiază un mesaj, dar cred că nu „a fost să fie să-l și expediez”! Sunt în ipostaza în care am căzut în mare deznădejde cu toate că am un bun duhovnic, dar îmi lipsește „răbdarea”! Cum pot oare să „fiu un bun creștin” și să mă împac cu viața mea, cu toate că n-am făcut mare lucru până la … de ani?! … Femeile de vârstă mea au și nepoți pană acum! Off.”, a scris enoriașa.

IPS Calinic: ”Deznădejdea despre care faceți vorbire este un fel de „ruină a sufletului și balaur al trupului”. Din acest motiv, va trebui să convertiți deznădejdea în nădejde”

”Întrucât spuneți că aveți un duhovnic bun, aceasta vă ajută ca, spiritual, să fiți în siguranță. Deznădejdea despre care faceți vorbire este un fel de „ruină a sufletului și balaur al trupului”. Din acest motiv, va trebui să convertiți deznădejdea în nădejde, prin remediile primite de la duhovnic, care aduce bucurie sufletului și trupului. Puneți-vă nădejdea în Dumnezeu, căci la El, în ceea ce vă privește, niciodată nu este prea târziu. Pace și binecuvântare de la Preamilostivul Dumnezeu!”,a i-a răspuns IPS Calinic.