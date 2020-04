La Spitalul Județean Suceava a ajuns o nouă donație. Este vorba despre 19.800 de litri de apă și 967 de kilograme de icre de pește. Donația a fost făcută de „Fundația Prețuiește Viața”, al cărei președinte este Andreea Marin și Crucea Roșie Suceava. Produsele vor fi folosite la meniurile pentru personalul medical, pacienți și cadre ISU.

”Vor fi folosite la meniurile pentru personalul medical, pacienți, cadre ISU. Mulțumim foarte mult”, a notat prefectul Alexandru Moldovan pe pagina sa de facebook.