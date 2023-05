În data de 4 mai 2023 echipa secției Buco-Maxilo-Faciale a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou ” Suceava a efectuat o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui chist uriaș din gura și gâtul unei tinere. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat că formațiunea chistică a avut o evoluție de aproximativ doi ani. Chistul determina deformarea planșeului oral si bazei limbii, cu tulburări funcționale consecutive, respectiv dificultăți de vorbire si înghițire.

„Intervenția a durat aproximativ două ore si jumătate, abordul fiind intra si extraoral, a decurs fără complicații intraoperatorii. Formațiunile anatomice limitrofe chistului, vase, nervi, canale salivare principale etc. au rămas intacte. S-a reușit îndepărtarea integrala a chistului si s-a trimis către examen histopatologic”, a spus dr. Dan Teodorovici. El a arătat că evoluția pacientei este favorabila iar tânăra își va putea relua activitatea în scurt timp.

Intervenția s-a practicat cu anestezie generala de o echipă formată din medici BMF dr. Gelu Duprii, dr. Covrig Vlad, medic ATI dr. Gorceag Ruslan și asistent Catalina Obada.